Nella 28ª giornata di Serie B, il tecnico del Südtirol ottiene un punteggio di 8 nelle pagelle. La Reggiana premia il comportamento sportivo di Fumagalli, mentre il Bari torna a vincere in casa. L’Empoli, invece, registra un ritorno difficile con un voto di 5. Oltre alle panchine, si sono svolti vari incontri e riconoscimenti.

Si chiude la 28ª giornata di B: ecco i promossi e i bocciati di un turno infrasettimanale di campionato che ha certificato il primato di Monza e Venezia e allargato la lotta per la salvezza a squadre come Empoli e Sampdoria. In settimane in cui si ragiona su come limitare la tendenza alle simulazioni, dalla Serie B arrivano messaggi costruttivi. Due, a distanza di pochi giorni. Sull’1-0 per il Sudtirol, Tommaso Fumagalli ha scelto di non approfittare della porta lasciata sguarnita da Cragno che si è fatto male proprio in uscita. Palla in fallo laterale, quando avrebbe potuto pareggiare. Poi sappiamo com’è finita. Un caso diverso, ma pure... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle della Serie B: Castori fa grande il Südtirol, 8. Empoli, ritorno da incubo, 5

