Sudore muscoli e pallina tonda Agli ottavi sbuca l’outsider Pellegrino

Durante gli ottavi di finale, un tennista sconosciuto ha eliminato un favorito americano con una vittoria convincente. Il suo stile di gioco si è basato su sudore, muscoli e precisione con la palla. Un tifoso ha esultato chiamandolo “Pellegrino” e ha gridato “Da Pellegrino a Papa” dopo aver assistito a un colpo vincente lungo riga di dritto contro Tiafoe, che sembrava sorpreso dalla sua performance.

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