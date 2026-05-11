Sudore muscoli e pallina tonda Agli ottavi sbuca l’outsider Pellegrino
Durante gli ottavi di finale, un tennista sconosciuto ha eliminato un favorito americano con una vittoria convincente. Il suo stile di gioco si è basato su sudore, muscoli e precisione con la palla. Un tifoso ha esultato chiamandolo “Pellegrino” e ha gridato “Da Pellegrino a Papa” dopo aver assistito a un colpo vincente lungo riga di dritto contro Tiafoe, che sembrava sorpreso dalla sua performance.
Internazionali di Roma Battuto l'americano Frances Tiafoe. Domani incrocerà la racchetta con Sinner che incontrò una volta nel lontano 2019 in un torneo minore Internazionali di Roma Battuto l'americano Frances Tiafoe. Domani incrocerà la racchetta con Sinner che incontrò una volta nel lontano 2019 in un torneo minore Mai dare niente di scontato nello sport del diavolo. Anche se corri spedito verso i trenta e in carriera hai vinto poco più di qualche challenger, i cosiddetti tornei di seconda fascia. Perché come dice questo ragazzo dallo sguardo sincero e dal fisico possente, “a ventinove anni non sento più la pressione e non devo dimostrare nulla.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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