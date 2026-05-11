Sudore muscoli e pallina tonda Agli ottavi sbuca l’outsider Pellegrino

Da cms.ilmanifesto.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli ottavi di finale, un tennista sconosciuto ha eliminato un favorito americano con una vittoria convincente. Il suo stile di gioco si è basato su sudore, muscoli e precisione con la palla. Un tifoso ha esultato chiamandolo “Pellegrino” e ha gridato “Da Pellegrino a Papa” dopo aver assistito a un colpo vincente lungo riga di dritto contro Tiafoe, che sembrava sorpreso dalla sua performance.

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© Cms.ilmanifesto.it - Sudore, muscoli e “pallina tonda”. Agli ottavi sbuca l’outsider Pellegrino
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