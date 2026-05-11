La Vasca Castellone a Succivo riapre dopo diversi mesi di chiusura, con un intervento di riqualificazione che ha coinvolto le strutture e gli spazi circostanti. Nei giorni scorsi si è svolto un torneo dedicato alla Festa della Mamma, organizzato da un gruppo di volontari locali, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti e cittadini. La riapertura ha portato nuova vita all’area, che ora ospita eventi sportivi e momenti di socialità.

? Domande chiave Come è stata trasformata l'area dopo i lunghi mesi di chiusura?. Chi ha organizzato il torneo per celebrare la Festa della Mamma?. Quali nuove strutture sportive sono state installate nel parco rinnovato?. Perché questo recupero può aiutare a combattere l'isolamento sociale?.? In Breve Torneo di ping pong il 10 maggio vinto da Nicola Lavino. Michele Russo e Carmine Spaventa hanno organizzato la competizione sportiva. Progetto di recupero avviato dall'amministrazione di Salvatore Papa da marzo 2026. Nuove strutture includono campi da basket, scacchi, aree fitness e per cani. Domenica 10 maggio 2026, la Vasca Castellone di Succivo ha ospitato un torneo di tennis tavolo che ha Nicola Lavino conquistare il primo posto tra la partecipazione di diverse generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Succivo: la Vasca Castellone riapre tra sport e socialità

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