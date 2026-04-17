Subbuteo al Parco Mascagna | calcio da tavolo protagonista tra sport verde e socialità

Nel cuore del Vomero, al Parco Mascagna, si svolgono tre eventi dedicati al Subbuteo, il calcio da tavolo in miniatura. L'iniziativa coinvolge appassionati di tutte le età, offrendo l'opportunità di giocare e condividere la passione per questo sport. Gli appuntamenti sono stati organizzati nel rispetto delle normative vigenti e si svolgono all'aperto, in un ambiente che combina sport, verde e socialità.

Tempo di lettura: 2 minuti Tre appuntamenti per riscoprire il fascino del calcio in miniatura nel cuore del Vomero. Nei giorni di domani 18 aprile, 23 maggio e 20 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle 13.00, l’area picnic del Parco Mascagna si trasformerà in un campo da gioco a cielo aperto per ospitare gli incontri gratuiti di Subbuteo. L’iniziativa, promossa dal gruppo Subbuteo Social Club, nasce con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione intergenerazionale e l’inclusione sociale attraverso il gioco. L’evento gode del patrocinio del Comune di Napoli ed è sostenuto attivamente dagli Assessorati allo Sport, al Verde, alla Salute e alle Pari Opportunità, a testimonianza di una sinergia volta a valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di benessere e incontro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Subbuteo al Parco Mascagna: calcio da tavolo protagonista tra sport, verde e socialità Notizie correlate L'Ars et Labor alla fase regionale del campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionaleArs et Labor Ferrara collabora con la Lega Nazionale Dilettanti per partecipare al campionato di calcio da tavolo e Subbuteo tradizionale. Roma: a Porta Metronia nasce nuovo parco via Ipponio, tra Depaving, verde e nuovi spazi socialita’È stato inaugurato il nuovo parco di via Ipponio, uno spazio verde che è nato grazie agli interventi di rinaturalizzazione dell’area, eseguiti dal... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Subbuteo al Parco Mascagna: gioco, sport e socialità all’aria aperta. Napoli, subbuteo al Parco Mascagna: il calcio da tavolo torna protagonistaA Napoli tre appuntamenti per riscoprire il fascino del calcio in miniatura nel cuore del Vomero. Nei giorni 18 aprile, 23 maggio e 20 giugno , dalle ore 10 alle ... ilmattino.it Vomero, l’area pedonale del Parco Mascagna invasa dalle auto in sosta vietata: spezzate le cateneL'isola pedonale vicino al Parco Mascagna, al Vomero, invasa dalle auto e dagli scooter in sosta vietata. I veicoli parcheggiati abusivamente dovunque: sotto le finestre dei palazzi, davanti al ... fanpage.it