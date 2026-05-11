Successo per il secondo convegno nazionale Verso la Mobilità del Futuro di ACI
Il secondo convegno nazionale “Verso la Mobilità del Futuro” si è svolto venerdì 8 maggio 2026 al Cinema Raffaello di Modena, con un’ampia partecipazione di pubblico e relatori. L’evento ha visto coinvolti professionisti, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, che hanno preso parte ai dibattiti e alle sessioni dedicate alle nuove tendenze nel settore della mobilità. La giornata ha riscosso un forte interesse, con numerosi interventi e discussioni incentrate sulle innovazioni del comparto.
Grande partecipazione e forte coinvolgimento per la seconda edizione del Convegno Nazionale sulla Mobilità "Verso la Mobilità del Futuro", andato in scena venerdì 8 maggio 2026 al Cinema Raffaello di Modena. Promosso da Automobile Club Modena in collaborazione con Autostrade del Brennero e Lions.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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