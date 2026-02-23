Aci premia i campioni dello sport | grande successo per il Campionato Sociale Aci Arezzo 2025

Il Campionato Sociale ACI Arezzo 2025 ha premiato i migliori atleti, attirando numerosi spettatori. La serata si è svolta ieri nell'elegante sala dell’hotel Minerva, dove sono stati consegnati i riconoscimenti ai vincitori. La manifestazione ha visto la partecipazione di molti appassionati e ha messo in luce il talento locale. La competizione ha registrato un record di iscritti rispetto alle edizioni precedenti. La festa continua con l’ultima gara prevista per questa stagione.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – L'atmosfera vivace e l'entusiasmo contagioso hanno caratterizzato la serata di premiazione del Campionato Sociale ACI Arezzo 2025, svoltasi ieri presso l'elegante sala meeting dell'hotel Minerva. L'evento ha richiamato tanti appassionati, intervenuti per rendere omaggio ai piloti aretini che si sono distinti nella stagione agonistica appena conclusa. Moltissimi in sala ad assistere alla premiazione di oltre 60 campioni dello sport automobilistico iscritti all' ACI di Arezzo che si sono distinti nelle gare automobilistiche organizzate in diverse parti d'Italia. Presenti moltissime autorità civili e sportive, quali il Presidente del CONI di Arezzo Alberto Melis, l'assessore allo sport e politiche giovanili del comune di Arezzo Federico Scapecchi, il consigliere provinciale Simon Pietro Palazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Automobilismo - I riconoscimenti per la stagione 2025. L'"Aci» premia il campione PeraIl campione Pera si aggiudica il riconoscimento dopo aver dominato la stagione 2025, che ha visto una crescita significativa nelle gare rally.

Grande successo a Firenze per la 2a tappa dell'edizione 2025 – 2026 di #campionidivita, il tour che avvicina i grandi campioni dello sport agli studenti delle scuole superiori di tutta italia per promuovere sport e inclusione

L’Automobile Club Catania ha celebrato la Premiazione del Campionato Sociale 2025, evento che ha rappresentato un importante momento di riconoscimento per i soci e i piloti distintisi nel corso della stagione sportiva. La cerimonia si è svolta in un clima di - facebook.com facebook