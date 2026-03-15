Graduatoria terza fascia ATA la CIAD non è sostituibile da altro titolo informatico Sì al depennamento Ecco cosa hanno detto i giudici

I giudici hanno confermato che nella graduatoria di terza fascia ATA la certificazione informatica non può essere sostituita da altri titoli. È stato approvato il depennamento del ricorrente dalle graduatorie di circolo e di istituto, deciso dal dirigente scolastico in autotutela. La decisione si basa sul fatto che l'interessato non ha conseguito la certificazione di alfabetizzazione digitale entro i termini stabiliti dalla normativa.

Nel caso in commento il ricorrente agiva per impugnare il depennamento dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA emesso in autotutela dal Dirigente Scolastico per mancata acquisizione della certificazione di alfabetizzazione digitale entro i termini previsti dalla norma. Ma il TAR non accoglie il ricorso per i motivi che ora si espongono. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Aggiornamento Graduatorie ATA 24 mesi 2026: obbligo CIAD anche per chi è già in graduatoria?Con l’arrivo della primavera 2026 si aprirà la procedura di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, riservata al personale ATA che ha già... Studentessa maggiorenne si infortuna a scuola saltando ostacoli: chiede un risarcimento di oltre 25euro, ma il Tribunale dice no. Ecco cosa hanno detto i giudiciLa giovane era caduta mentre eseguiva un esercizio che prevedeva il salto di ostacoli, riportando lesioni per le quali aveva chiesto un risarcimento... Tutto quello che riguarda Graduatoria terza Temi più discussi: Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiesti; Concorso ATA 2026 a breve, di che si tratta? Ecco chi può accedervi e quando; Graduatorie GPS e GI: tutte le risposte ai dubbi più frequenti; Prove suppletive posizioni economiche ATA: accedono anche gli assenti per comprovati motivi di salute. Graduatorie ATA terza fascia: aggiornamento e domandaPer lavorare nelle scuole in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario è necessario iscriversi alle Graduatorie ATA di terza fascia, primo step da compiere per passare successivamente ... pmi.it Graduatorie personale Ata terza fascia definitive: province uscite, Roma e altre in attesaIl ministero della pubblica istruzione ha dato il via una decina di giorni fa alla pubblicazione delle prime graduatorie definitive per personale Ata di terza Fascia 2015. Nonostante la data unica, i ... it.blastingnews.com Graduatoria ente locale Buongiorno, ad ottobre 2025 ho superato un concorso in un comune di circa 25.000 abitanti per la posizione di istruttore amministrativo - servizi demografici. Il posto a disposizione era soltanto uno, io sono risultata terza in graduatoria. facebook