Palazzina di Caccia di Stupinigi cento anni dalla scomparsa della Regina Margherita | un evento speciale prenotazione obbligatoria

In occasione del centenario della morte della Regina Margherita, la Palazzina di Caccia di Stupinigi organizza un evento speciale. La visita, con prenotazione obbligatoria, ricorda l’ultima residente illustre del complesso. La manifestazione si svolge in questa giornata significativa, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire aspetti legati alla figura storica e alla storia della residenza reale.

In occasione del centenario della sua scomparsa, la Palazzina di Caccia di Stupinigi dedica un appuntamento speciale alla sua ultima illustre residente. Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 15:45, si terrà la visita guidata "Margherita a Stupinigi", un percorso tematico alla scoperta della storia del palazzo attraverso il racconto della prima Regina d'Italia, che qui soggiornò stabilmente tra il 1901 e il 1919. La visita si snoderà tra le sale abitate dalla sovrana, mettendo in luce come Margherita di Savoia abbia trasformato la residenza per adattarla alle proprie esigenze. Nonostante il contesto barocco della Palazzina, la Regina fece installare moderni comfort per l’epoca: dal potenziamento del riscaldamento alla corrente elettrica, fino ai servizi igienici "all'inglese" con acqua corrente calda e fredda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Giardini Reggia di Venaria (Torino) e Palazzina di caccia di Stupinigi (Torino) - facebook.com facebook

Anteprima Floreal nella Palazzina di Caccia di Stupinigi. Ci saranno alcuni dei migliori vivaisti italiani dal 27 al 29 marzo #ANSA x.com