Alla Palazzina di Caccia di Stupinigi aprono il Giardino Storico e le Stanze di Margherita per i ponti del 25 aprile e del Primo Maggio 2026

Durante i ponti di primavera del 25-26 aprile e dell’1-3 maggio 2026, sarà possibile visitare la Palazzina di Caccia di Stupinigi, che aprirà il Giardino Storico e le Stanze di Margherita. Queste aperture speciali offriranno l’opportunità di esplorare gli spazi storici dell’edificio, considerato un esempio significativo del patrimonio architettonico locale. La visita sarà consentita in queste date specifiche, offrendo un’occasione unica di scoprire questa residenza storica.

La Palazzina di Caccia di Stupinigi si conferma una delle mete imperdibili per i ponti di primavera del 25-26 aprile e dell’1-3 maggio 2026. La residenza sabauda accoglie i visitatori con un’offerta che spazia dal recupero del paesaggio storico alle grandi trasformazioni tecnologiche del primo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Anteprima FLOReal 2026: le eccellenze del florovivaismo italiano alla Palazzina di Caccia di StupinigiTorna per la quinta edizione Anteprima FLOReal, la manifestazione dedicata al florovivaismo italiano, in programma dal 27 al 29 marzo 2026 presso la... Palazzina di Caccia di Stupinigi, cento anni dalla scomparsa della Regina Margherita: un evento speciale, prenotazione obbligatoriaIn occasione del centenario della sua scomparsa, la Palazzina di Caccia di Stupinigi dedica un appuntamento speciale alla sua ultima illustre... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Stupinigi apre i passaggi segreti: visite straordinarie alla Palazzina di Caccia; Stupinigi segreta: ad aprile la Palazzina di Caccia apre le porte ai percorsi proibiti; La Palazzina di Caccia di Stupinigi aperta nei ponti di primavera; Dal giardino storico alle mostra su Margherita: Palazzina di Stupinigi sempre aperta nei ponti di primavera. La mia visita alla Palazzina di Caccia di Stupinigi in sedia a rotelle: un’inaspettata piacevole sorpresaSoprattutto di ritorno dalle vacanze, ci capita purtroppo frequentemente di raccogliere in redazione malumori e lamentele di persone con disabilità che anche in ferie hanno dovuto combattere con le ... disabili.com Dal giardino storico alle mostra su Margherita: Palazzina di Stupinigi sempre aperta nei ponti di primaveraTanti gli eventi organizzati nella residenza sabauda del Comune di Nichelino, con focus su Margherita di Savoia ... torinoggi.it Stupinigi, ancora bloccati i 3,5 milioni per Castelvecchio Sopralluogo alla Palazzina di Caccia della Commissione Cultura del Consiglio. - facebook.com facebook