Carabinieri e bambini lezione di legalità al comando provinciale

I bambini della scuola dell'infanzia “La Coccinella” hanno partecipato a una giornata al Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, dedicata alla conoscenza delle attività delle forze dell'ordine e ai principi di legalità. Durante l’iniziativa, sono stati mostrati alcuni mezzi e attrezzature utilizzati dai carabinieri, e sono state illustrate le funzioni principali dell’Arma. L’evento ha offerto ai piccoli un'opportunità di apprendimento e di avvicinamento alle istituzioni.

Una giornata all’insegna della legalità e della scoperta quella vissuta dai bambini della scuola dell’infanzia “La Coccinella” al Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Accompagnati da insegnanti e genitori, i piccoli hanno partecipato a un’iniziativa educativa pensata per avvicinare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Un viaggio tra legalità e natura: i bambini alla scoperta del Comando Provinciale dei carabinieri di ModenaNella giornata di ieri, mercoledì 15 aprile, il Comando Provinciale dei carabinieri di Modena ha aperto le proprie porte alle classi di quinta... Elba, i Carabinieri aprono la caserma ai bambini: lezione di legalità e sicurezza tra impronte e sirene.Venti alunni della scuola primaria San Rocco di Portoferraio hanno vissuto una mattinata speciale alla scoperta del mondo dei carabinieri. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A scuola di legalità con i carabinieri: il progetto che insegna a vivere insieme; I carabinieri tra i banchi: a Paringianu la legalità si impara con il sorriso; La giornata della legalità al Parco. Centinaia di bambini a lezione. Scientifica, cani e cavalli in ’divisa’; Nel corso dei servizi ad alto impatto a Bolzano vengono denunciate dodici persone ed un cittadino straniero irregolare viene espulso e accompagnato dai carabinieri al C.P.R. di Potenza. - Questura di Bolzano | Polizia di Stato - Polizia di Stato. A scuola di legalità con i carabinieri: il progetto che insegna a vivere insiemeAlla primaria dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo si è concluso con successo 'Volontari-Amo', percorso educativo realizzato con forze dell’ordine e associazioni locali ... laprovinciacr.it Il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo ha aperto le porte agli alunni di Artena per una lezione di legalità col Comandante di ColleferroCinquanta alunni di Artena in visita al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo: tra cavalli, storia e legalità, una giornata indimenticabile ... castellinotizie.it L’uomo è stato sorpreso dai carabinieri #Cagliari - facebook.com facebook Buongiorno da Cividale del Friuli (UD) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #27aprile x.com