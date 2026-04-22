Alunno BES escluso durante una gita i genitori presentano denuncia in Procura e segnalano il caso al Ministero dell’Istruzione
Durante un viaggio scolastico in Campania, un alunno con bisogni educativi speciali è stato escluso da alcune attività. I genitori hanno presentato una denuncia in Procura e hanno segnalato l’accaduto al Ministero dell’Istruzione. La vicenda ha suscitato attenzione sulle modalità di gestione degli alunni con bisogni educativi specifici durante le attività extrascolastiche. La scuola coinvolta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul caso.
Un viaggio d'istruzione in Campania si è trasformato in un'esperienza dolorosa per un alunno con Bisogni educativi speciali. I genitori di un dodicenne hanno deciso di rivolgersi alla Procura di Napoli Nord per segnalare quanto accaduto. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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