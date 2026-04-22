Alunno BES escluso durante una gita i genitori presentano denuncia in Procura e segnalano il caso al Ministero dell’Istruzione

Durante un viaggio scolastico in Campania, un alunno con bisogni educativi speciali è stato escluso da alcune attività. I genitori hanno presentato una denuncia in Procura e hanno segnalato l’accaduto al Ministero dell’Istruzione. La vicenda ha suscitato attenzione sulle modalità di gestione degli alunni con bisogni educativi specifici durante le attività extrascolastiche. La scuola coinvolta non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul caso.