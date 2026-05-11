Questa mattina al liceo classico Muratori di Modena si è verificato un episodio che ha generato timore tra studenti e insegnanti. Uno studente di terza ha portato in aula un proiettile risalente alla prima guerra mondiale, che aveva con sé durante una lezione legata alla storia. L’istituto è stato evacuato e le autorità sono intervenute per gestire la situazione.

Modena, 11 maggio 2026 – Momenti di paura questa mattina al liceo classico Muratori di Modena. Uno studente di terza - nell’ambito di un progetto legato alla storia - si è presentato in aula con un proiettile risalente pare alla prima guerra mondiale, in buono stato di conservazione. Subito è scattato l’allarme e in via precauzionale è stato chiesto dal preside agli studenti di restare chiusi nelle proprie aule. ‘L’oggetto’ è stato poi depositato nel giardino del plesso scolastico in attesa dell’arrivo dei carabinieri. I militari hanno messo in sicurezza alunni e docenti e provveduto ad isolare la zona. Dopo di che le pattuglie hanno prelevato il proiettile per successivi accertamenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Studente in aula con un proiettile, paura al liceo classico: scuola evacuata

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