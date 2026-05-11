Modena studente porta un proiettile della Grande Guerra a scuola | Era per la lezione di storia Liceo in allarme
Un liceo di Modena ha aperto un'indagine dopo che uno studente ha portato in classe un proiettile della Prima Guerra Mondiale, spiegando che lo aveva portato per una lezione di storia. La presenza dell'oggetto ha causato l'intervento delle autorità e l'attivazione delle procedure di sicurezza. Nella stessa scuola, in passato, era stato trovato un altro reperto d'epoca, questa volta una bomba antica, senza che ci fossero intenti malevoli.
Succede anche che una bomba d'epoca entri in classe per amore della storia. Nessuna cattiva intenzione, almeno secondo le prime ricostruzioni. Eppure un liceo di Modena ha vissuto lunedì mattina lunghi minuti di tensione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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