Modena studente porta un proiettile della Grande Guerra a scuola | Era per la lezione di storia Liceo in allarme

Un liceo di Modena ha aperto un'indagine dopo che uno studente ha portato in classe un proiettile della Prima Guerra Mondiale, spiegando che lo aveva portato per una lezione di storia. La presenza dell'oggetto ha causato l'intervento delle autorità e l'attivazione delle procedure di sicurezza. Nella stessa scuola, in passato, era stato trovato un altro reperto d'epoca, questa volta una bomba antica, senza che ci fossero intenti malevoli.

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