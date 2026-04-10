Attimi di paura in una scuola a Sondrio | studente scappa dall’aula e sale sul tetto
Questa mattina, un episodio di tensione ha coinvolto un istituto scolastico di Sondrio, quando uno studente ha abbandonato l’aula e si è diretto sul tetto dell’edificio. La scena ha causato preoccupazione tra docenti e studenti presenti, generando l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. La situazione si è protratta per alcune ore prima di essere risolta.
Una mattinata di lezione si è trasformata in un momento di grande tensione oggi in un istituto comprensivo di Sondrio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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