Stretta sulle pensioni | via 103 e Opzione donna

Il governo ha annunciato nuove misure che interessano le pensioni, tra cui l'eliminazione di alcune opzioni e modifiche alle modalità di accesso. In particolare, sono state eliminate le finestre di uscita anticipate e l’opzione donna, mentre sono stati stabiliti nuovi requisiti per l’accesso alla pensione. Queste modifiche fanno parte di un quadro di interventi che si protrarrà fino al 2028, con l’obiettivo di rendere più rigorosi i criteri per andare in pensione.

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IL CANTIERE della previdenza è sempre aperto e da quest’anno al 2028 sono previsti nuovi interventi che di fatto renderanno ancora più stringenti anticipare l’uscita dal mondo del lavoro e allungheranno l’età pensionabile. Ma come è cambiato e cambierà lo scenario previdenziale? Innanzitutto, sul fronte delle pensioni anticipate, nel 2026 sono saltate quota 103 e opzione donna. Ma l’ultima manovra di Bilancio, come ricordano gli esperti dell’associazione Altroconsumo, è intervenuta anche sui requisiti anagrafici per accedere alla pensione dal 2027, aumentando di un mese l’età necessaria. L’adeguamento alla speranza di vita che dal 2027 doveva portare a 3 mesi questo incremento è stato bloccato a un mese ma riprenderà regolarmente dal 2028 quando scatterà l’ulteriore aumento di 2 mesi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stretta sulle pensioni: via 103 e Opzione donna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RIFORMA PENSIONI 2026: Addio Quota 103 e Opzione Donna Le Uniche Uscite Anticipate che Restano Notizie correlate Leggi anche: Pensioni 2026: come anticipare l’uscita senza Quota 103 e Opzione Donna Pensioni, Quota 103 e Opzione Donna anche nel 2026: ecco per chi. Bonus Giorgetti, cosa cambiaLa riforma previdenziale contenuta nella legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro delle uscite anticipate dal lavoro. Argomenti più discussi: Pensioni anticipate in aumento (nonostante la stretta del governo); Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare il taglio dell'assegno (e c'è chi perde anche 270 mila euro); Pensioni pubbliche, fino a 49 anni di lavoro per evitare tagli da 274 mila euro; Pensioni, retromarcia a metà: in manovra salvo il riscatto della laurea.