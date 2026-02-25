Pensioni Quota 103 e Opzione Donna anche nel 2026 | ecco per chi Bonus Giorgetti cosa cambia

La riforma previdenziale contenuta nella legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro delle uscite anticipate dal lavoro. Alcuni strumenti vengono archiviati, altri prorogati, altri ancora profondamente modificati. Ma per migliaia di lavoratori e lavoratrici vale una regola fondamentale: chi aveva già maturato i requisiti nei tempi previsti non perde il diritto alla pensione, anche se le misure non sono state rinnovate. Lo spiega la circolare numero 19 del 25-02-2026 dell'Inps. Quota 103 e Opzione donna anche nel 2026 È il caso di Opzione Donna e della pensione anticipata flessibile (Quota 103). Entrambe non sono state prorogate, ma chi ha raggiunto i requisiti entro le rispettive scadenze potrà comunque presentare domanda anche nel 2026 e negli anni successivi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

