Stresa si affida al voto | tre candidati per il nuovo sindaco

A Stresa si avvicina il momento delle elezioni comunali, con tre candidati che si presentano per diventare il nuovo sindaco. Gli sfidanti sono stati ufficialmente annunciati e si preparano a confrontarsi nel voto previsto tra poche settimane. La scelta dei cittadini influenzerà la direzione del governo locale e le decisioni sulla gestione del territorio. La campagna elettorale è in corso, con incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione.

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? Punti chiave Chi sono i candidati che sfidano l'attuale amministrazione di minoranza?. Come influenzeranno i profili dei candidati sulla gestione del territorio?. Quali saranno le priorità della nuova giunta dopo il voto?. Perché il voto di Stresa si estenderà fino a lunedì pomeriggio?.? In Breve Voto attivo dalle 7 di domenica 24 maggio fino alle 15 di lunedì 25 maggio.. Luca Gemelli guida la lista Stresa Civica con consiglieri tra cui Gian Marco Bazzi.. Massimo Pedrani presenta la lista Stresa per Noi con Fiorella Avignano e Andrea Balsari.. Andrea Fasola Ardizzoia conta il supporto di Maurizio Radaelli e Ludovica Amat.. Le urne di Stresa si apriranno domenica 24 maggio alle ore 7 per decidere il futuro amministrativo del comune tra tre candidati alla carica di sindaco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stresa si affida al voto: tre candidati per il nuovo sindaco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Elezioni comunali 2026: a Stresa sono tre i candidati sindaco Leggi anche: Taurianova al voto: sfida a tre e turno unico per il nuovo sindaco