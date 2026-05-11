Street art a Novara | tornano i tour gratuiti nel parco logistico

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Novara, i tour gratuiti dedicati alla street art nel parco logistico sono tornati. Gli eventi si svolgeranno il 16 e 17 maggio, offrendo l’opportunità di visitare un’area di 800 metri quadrati decorata con opere di artisti internazionali. I partecipanti potranno scoprire da vicino le creazioni di questi artisti, senza costi di ingresso, attraverso visite guidate che si terranno nelle date indicate.

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? Punti chiave Chi sono gli artisti internazionali che hanno dipinto questi 800 mq?. Come si accede gratuitamente ai tour del 16 e 17 maggio?. Cosa rende speciale il murale di 670 mq realizzato da ACME 107?. Perché trasformare un parco logistico in una galleria d'arte a cielo aperto?.? In Breve Tour gratuiti il 16 e 17 maggio con partenze alle 10:00 e 11:30.. Oltre 800 mq di pareti ospitano opere di artisti come Peeta, Etnik e Vesod.. Murale di ACME 107 copre una superficie monumentale di 670 mq.. Progetto PARKlife trasforma il Prologis Park Romentino in galleria d'arte a cielo aperto.. Il 16 e il 17 maggio 2026, presso il Prologis Park Romentino situato in provincia di Novara, riprendono i tour gratuiti dedicati alla scoperta della street art all’interno di un complesso logistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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