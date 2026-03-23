Catania street art tour

Sicilia Gaia organizza un tour di Catania dedicato alla street art. A Catania l'attivismo è Vulcanico. Dagli anni 2000 si inizia a parlare in Italia di street art, così anche Catania ha visto i suoi luoghi trasformarsi sotto l'ispirazione di artisti locali e stranieri. Molti di questi luoghi non a caso sono legati alle sedi all'attivismo politico, culturale e sociale catanese. Un po' come i palazzi nobiliari barocchi o le ville liberty dei borghesi emergenti, vedremo come anche quest'arte rende immediatamente riconoscibili i luoghi appartenenti, o semplicemente occupati, da una specifica realtà presente nel territorio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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