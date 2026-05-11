Un’intervista ha portato alla luce alcune dichiarazioni di un’attrice riguardo alla collega, nota per i frequenti ritardi sul set. La protagonista ha spiegato che l’altra attrice arrivava spesso in ritardo e questa situazione si verificava più volte durante le riprese. La discussione si concentra sui comportamenti sul set e sulle reazioni della collega alle accuse, senza fornire dettagli sulle eventuali risposte ufficiali.

? Domande chiave Come ha reagito Goldie Hawn alle accuse della collega?. Cosa accadeva esattamente sul set durante i ritardi della Hawn?. Perché la puntualità della Streep creava tensioni con l'amica?. Come hanno gestito le due attrici questo vecchio attrito professionale?.? In Breve Goldie Hawn minimizza i ritardi parlando di soli 15 minuti di scarto.. Il film La Morte ti fa Bella è stato diretto da Robert Zemeckis.. L'amicizia tra le due attrici dura da oltre trent'anni di carriera.. Goldie Hawn arrivava sul set del 1992 con una decappottabile rossa.. Meryl Streep ha scatenato una serie di risate durante un recente colloquio con USA, rivendicando la propria puntualità rispetto all’amica Goldie Hawn durante le riprese del film del 1992 La Morte ti fa Bella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Streep su Goldie Hawn: “Era sempre in ritardo sul set

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Meryl Streep recalls having 'beef' with Goldie Hawn in the '90s

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A distanza di più di 30 anni dalle riprese di La morte ti fa bella, grazie a cui sono diventate amiche, Meryl Streep e Goldie Hawn si tolgono qualche sassolino dalla scarpa a suon di: Lei dice che arrivavo troppo tardi sul set? Forse è lei che arrivava troppo pres x.com

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