Kate Hudson ha dichiarato di desiderare di recitare in un grande film hollywoodiano insieme alla madre, Goldie Hawn, e al patrigno, Kurt Russell. L’attrice, protagonista di

Il desiderio di condividere il set con i propri familiari è diventato il fulcro del discorso di Kate Hudson, la protagonista di Running Point, che ha espresso il suo forte interesse a recitare in un grande film hollywoodiano insieme alla madre Goldie e al patrigno Kurt. L’attrice, che ha recentemente ricevuto una nomination come miglior attrice per la sua interpretazione in Song Sung Blue, ha riflettuto sull’importanza di vivere appieno ogni istante con i genitori, sottolineando come la velocità della vita richieda una presenza costante nei rapporti affettivi. La riflessione nasce da un legame profondo che va oltre il semplice affetto filiale, toccando le corde di una professionalità condivisa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kate Hudson sogna il grande film con Goldie Hawn e Kurt Russell

Il grande ritorno di Kate Hudson agli Oscar 2026: la nomination 25 anni dopo Quasi famosi, la felicità con il fidanzato Danny Fujikawa e il desiderio di recitare accanto alla madre Goldie HawnLa verità è che Hollywood (e quindi l’Academy) ama la narrazione dei comeback, i ritorni in grande stile di personaggi noti dopo aver trascorso anni...

Leonardo DiCaprio per la prima volta con Vittoria Ceretti, Kate Hudson e mamma Goldie Hawn, Jessie Buckley in stato di grazia: dentro il red carpet degli Oscar 2026Tra i più fotografati sul tappeto rosso c’era Timothée Chalamet, candidato come miglior attore per Marty Supreme.