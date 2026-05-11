Meryl Streep ha rivolto una frecciatina a Goldie Hawn, ricordando come spesso arrivasse in ritardo sul set, arrivando con la sua decappotabile rossa e capelli spettinati, e venendo comunque considerata adorabile da tutti. Le due attrici sono amiche da decenni e la loro lunga amicizia è nota nel mondo di Hollywood, dove spesso le relazioni di lunga durata sono rare. La citazione è stata condivisa in un contesto pubblico senza ulteriori dettagli sui motivi o le reazioni.

Sono amiche da decenni, è bene dirlo subito. E riuscire ad essere amiche a lungo, in quel di Hollywood, è una rarità: Meryl Streep e Goldie Hawn ci sono riuscite. Si sono conosciute nel 1992 sul set de La Morte ti fa Bella, film cult di Robert Zemeckis e proprio ricordando quell’anno, Streep ha tirato una ironica frecciatina all’amica: “Io ero sempre puntuale sul set, lei invece arrivava sempre in ritardo con la sua decappottabile rossa, i capelli spettinati e dicendo: ‘Scusate!’. E tutti trovavano la cosa adorabile! Per questo ce l’avevo con lei”. Poi: “Le voglio bene, è una delle mie amiche. Ci siamo fatte un sacco di risate su quel film “. “Forse era lei che arrivava troppo presto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Era sempre in ritardo sul set. Arrivava con la sua decappotabile rossa, capelli spettinati e tutti lo trovavano adorabile”: la frecciatina di Meryl Streep a Goldie Hawn

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A distanza di più di 30 anni dalle riprese di La morte ti fa bella, grazie a cui sono diventate amiche, Meryl Streep e Goldie Hawn si tolgono qualche sassolino dalla scarpa a suon di: Lei dice che arrivavo troppo tardi sul set? Forse è lei che arrivava troppo pres x.com

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