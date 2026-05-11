Strategie egoismi e adattamento | all' Orto Botanico una visita guidata alla scoperta delle piante stronze con Francesco Broccolo
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Il mondo vegetale non è sempre armonioso e innocuo come appare. Sabato 16 maggio 2026, dalle 10 alle 12, l'Orto Botanico dell'Università di Torino ospiterà un appuntamento insolito intitolato "Le piante stronze". L'evento, organizzato dall'Associazione Amici dell'Orto Botanico nell'ambito del.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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