Strategie di vendita allo scoperto | l’efficienza dei derivati nelle fasi ribassiste

Negli ultimi tempi, gli operatori di mercato hanno adottato strategie di vendita allo scoperto, utilizzando strumenti derivati per approfittare delle fasi di ribasso. Questi strumenti consentono di ottenere profitti quando i prezzi delle azioni scendono, anche durante i periodi di contrazione del mercato. Sebbene in genere il mercato azionario tenda a salire nel lungo periodo, le fasi di correzione e i momenti di declino sono frequenti e rappresentano momenti chiave per alcune strategie di investimento.

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