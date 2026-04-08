LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la corsa entra nelle fasi finali

Oggi si svolge la tappa finale del Giro dei Paesi Baschi 2026, con la corsa che si avvicina alla conclusione. La gara è in corso e vengono aggiornati i risultati in tempo reale. A Bikotx Gane, un ciclista ha conquistato il punto di montagna, secondo le rilevazioni più recenti. La manifestazione prosegue con i corridori che affrontano gli ultimi chilometri, mentre gli spettatori seguono con attenzione l'andamento della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 16:52 Igor Arrieta ha vinto il GPM di Bikotx gane. 16:49 Igor Arrieta e Axel Laurance hanno preso il comando solitario della corsa. 16:47 In testa alla corsa ci sono: Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Clement Braz Afonso (Groupama-FDJ), Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG),Natnael Tesfatsion (Movistar Team), Jardi Christiaan Van der Lee (EF Education – EasyPost), Axel Laurance (INEOS Grenadiers) e Tobias Halland Johannesen (Uno-X Mobility). 16:44 Jonathan Lastra e Reuben Thompson si staccano dal drappello dei battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi finali LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la corsa entra nelle fasi finali14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026. LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sono in cinque a guidare la corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:08 I due contrattaccanti Raúl García Pierna (Movistar Team) e Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike)... Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; Giro dei Paesi Baschi 2026: tappe, calendario e dove vederlo in streaming; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga riguadagna terrenoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA ... oasport.it Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com