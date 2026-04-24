Negli ultimi giorni, il prezzo di Bitcoin si avvicina agli 80.000 dollari, mentre i tassi di finanziamento sui derivati sono scesi allo -0,005%. Questa diminuzione indica una maggiore pressione sulle posizioni di vendita allo scoperto, con investitori che puntano a sfruttare il calo dei tassi. I mercati dei derivati mostrano un trend ribassista, in attesa di eventuali sviluppi sui prezzi della criptovaluta.

?? Cosa sapere I tassi di finanziamento Bitcoin scendono al -0,005% con forte pressione sulle vendite allo scoperto. La divergenza tra derivati e holder suggerisce uno short squeeze verso gli 80.000 dollari. I tassi di finanziamento di Bitcoin sono precipitati ai livelli più bassi dal 2023, segnalando una divergenza critica mentre il prezzo dell'asset si avvicina alla soglia degli 80.000 dollari. Nonostante la criptovaluta principale mostri una forza rinnovata superando resistenze tecniche rileva .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin verso gli 80.000$: allarme scommesse ribassiste sui derivati

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