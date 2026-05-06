Gli strappa la collana d' oro e poi fugge in stazione

Nella borsa di una stazione, un uomo ha avvicinato un altro individuo con una scusa, attirandone l’attenzione. In pochi attimi, ha afferrato la collana d’oro che portava al collo e si è allontanato rapidamente, raggiungendo la stazione prima di dileguarsi tra la folla. L’episodio è avvenuto in pochi secondi, lasciando l’intera scena senza testimoni diretti.

È successo tutto in una manciata di secondi: l’ha distratto con una scusa e quasi senza che questo se ne accorgesse, gli ha strappato dal collo la collana d’oro che indossava, il tutto prima di darsi alla fuga. È quanto successo nella giornata di martedì 5 maggio nella stazione dei treni di.🔗 Leggi su Trentotoday.it MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate Leggi anche: Napoli, strappa collana d’oro a una turista: arrestato dopo inseguimento in centro Prende per il collo la vittima e le strappa la collana in oro, arrestato rapinatore trasfertistaNel pomeriggio di giovedì 16 aprile 2026 la polizia ha arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Strappa la collana a un viaggiatore su un treno, giovane denunciato dalla Polizia di Stato; Strappa collana a un’anziana in pieno centro, arrestato 66enne a Manfredonia; Collana d'oro strappata dal collo a un 17enne all'Aperyshow. La mamma: Ha provato a inseguire il ladro, è disperato; Furti ad anziani e turisti a Firenze: due arresti. Furto in stazione, strappa una collana d'oro dal collo di un ragazzo e scappa: 32enne fermato in piazza Dante e arrestatoTRENTO. Giornata intensa quella di ieri, martedì 5 maggio, per la polizia di Stato impegnata nella zona di piazza Dante a Trento, che nel giro di poche ore ha arrestato un uomo per rapina impropria ed ... ildolomiti.it Roma, strappano la collana a un’anziana in sedia a rotelle: scoperto deposito di refurtivaCollana strappata a una 79enne in sedia a rotelle a Roma. Tre persone denunciate, sequestrati smartphone, orologi e bigiotteria. romait.it Strappa la collana a un ragazzo in stazione: arrestato dalla volante "Dante" https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/06/strappa-la-collana-a-una-donna-in-stazione-arrestato-dalla-volante-dante-1.4357142 - facebook.com facebook Aggredito perché strappa i manifesti di Ramelli, denunciati 4 militanti di estrema destra. Sono accusati di lesioni e percosse, tutti hanno precedenti specifici #ANSA x.com