Opera dal valore inestimabile

Un gruppo di scultura in terracotta, costituito da otto figure, è stato collocato nella chiesa di San Giovannino. Si tratta di un'opera attribuita al XV secolo, raffigurante scene di forte impatto emotivo. Il complesso viene considerato un esempio significativo della scultura italiana dell’epoca, e rappresenta un insieme coerente di figure che esprimono il dolore e la teatralità del ‘400. La sua collocazione e le caratteristiche artistiche lo rendono un elemento di rilievo nella storia dell’arte italiana.

"Un complesso dal valore inestimabile da porre al centro della storia della scultura italiana. Il gruppo di terracotta di San Giovanni Evangelista, contenuto nella chiesa di San Giovannino, è un insieme coerente: otto figure, il dolore del ‘400 in una scena potente e teatrale". Lo afferma Maximillian Hernandez di Worcester (Boston), dottorando alla Johns Hopkins University di Baltimora, venuto in Italia apposta per studiare questo gruppo, accompagnato da Anthony Sigel (conservatore senior Straus Center of Conservation Harvard Art Museums). Hernandez afferma: "Il compianto sembra omogeneo, ma la Vergine e Giovanni Evangelista compaiono due volte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Opera dal valore inestimabile" Schiava si nascose in un vecchio ranch — ma una scatola sigillata custodiva un valore inestimabile… Notizie correlate Sequestrati 17 fossili dal valore inestimabile a Palermo, arrivavano dalla Spagna: come sono stati scopertiÈ di 17 reperti fossili sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Palermo contro il traffico illecito di beni... Furto nel Parmense, spariscono tre quadri dal valore inestimabile: i ladri sono entrati forzando il portoneClamoroso furto di opere d’arte alla Fondazione Magnani Rocca che si trova a Mamiano, una frazione di Traversetolo, Parma. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Opera dal valore inestimabile; Il ritorno del Polittico Mormile: l'opera di Rimpatta si ricompone al Fuligno; Kakuho – Il maestro di kabuki: da oggi nelle sale cinematografiche la sontuosa opera di Lee Sang-il; Hanno chiesto la restituzione della Statua della Libertà. Il valore della famosa statua è enorme. Opera dal valore inestimabileUn complesso dal valore inestimabile da porre al centro della storia della scultura italiana. Il gruppo di terracotta di ... msn.com La refurtiva dal valore inestimabile portata via dal Louvre: la lista ufficiale dei gioielli rubatiRoma, 23 ott. (Adnkronos) - Gli omicidi passionali sono sempre stati al primo posto, prima di motivi di interesse o per rapina ma ora si sono tipicizzati: è l'uomo che non accetta il rifiuto della ... ilfattoquotidiano.it I miei tesori dal valore inestimabile - facebook.com facebook