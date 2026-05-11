‘Strani frutti’ Loriano Macchiavelli presenta il suo romanzo giallo
Mercoledì 13 alle 17, si terrà un evento dedicato alla presentazione del romanzo giallo ‘Strani frutti’, scritto da Loriano Macchiavelli. L’autore sarà presente per discutere del suo ultimo lavoro, che si inserisce nel genere del giallo. L’appuntamento si svolgerà in una sala pubblica dedicata agli incontri culturali. La partecipazione è aperta al pubblico interessato alla letteratura e al noir.
Sarà Loriano Macchiavelli, con il suo romanzo giallo ‘Strani frutti’, il protagonista del nuovo appuntamento mercoledì 13 alle 17.30, con la rassegna ‘Ferrara in Noir’, alla biblioteca comunale Luppi di Ferrara. L’autore dialogherà con Cinzia Brancaleoni e lo scrittore Paolo Regina approfondendo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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