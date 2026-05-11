‘Strani frutti’ Loriano Macchiavelli presenta il suo romanzo giallo

Mercoledì 13 alle 17, si terrà un evento dedicato alla presentazione del romanzo giallo ‘Strani frutti’, scritto da Loriano Macchiavelli. L’autore sarà presente per discutere del suo ultimo lavoro, che si inserisce nel genere del giallo. L’appuntamento si svolgerà in una sala pubblica dedicata agli incontri culturali. La partecipazione è aperta al pubblico interessato alla letteratura e al noir.

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