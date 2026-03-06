Star Comics presenta STRANI DISEGNI | dal romanzo di successo mondiale dello YouTuber Uketsu al manga di Aiba Kikou
Sta per arrivare in fumetteria, libreria e store online STRANI DISEGNI, l’adattamento manga del romanzo del misterioso YouTuber giapponese Uketsu, che nasconde la propria identità dietro una maschera bianca e una veste nera. Il romanzo, che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, ha venduto oltre 1,6 milioni di copie in Giappone ed è stato tradotto in 28 lingue, diventando un vero e proprio caso editoriale mondiale. In Italia è stato pubblicato da Einaudi, riscuotendo un enorme successo. Il primo volume della serie manga, realizzata dal talentuoso Aiba Kikou in collaborazione con Uketsu, sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online a partire dal 10 marzo 2025. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
