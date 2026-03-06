Star Comics annuncia l’arrivo di STRANI DISEGNI, il manga tratto dal romanzo di Uketsu, noto YouTuber giapponese che mantiene l'anonimato indossando una maschera bianca e una veste nera. Il fumetto sarà disponibile tra le librerie, fumetterie e store online. La pubblicazione segna l’adattamento ufficiale dell’opera di Uketsu nel formato manga.

Sta per arrivare in fumetteria, libreria e store online STRANI DISEGNI, l’adattamento manga del romanzo del misterioso YouTuber giapponese Uketsu, che nasconde la propria identità dietro una maschera bianca e una veste nera. Il romanzo, che ha conquistato i lettori di tutto il mondo, ha venduto oltre 1,6 milioni di copie in Giappone ed è stato tradotto in 28 lingue, diventando un vero e proprio caso editoriale mondiale. In Italia è stato pubblicato da Einaudi, riscuotendo un enorme successo. Il primo volume della serie manga, realizzata dal talentuoso Aiba Kikou in collaborazione con Uketsu, sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online a partire dal 10 marzo 2025. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Star Comics presenta STRANI DISEGNI: dal romanzo di successo mondiale dello YouTuber Uketsu al manga di Aiba Kikou

Star Comics presenta KRAKEN MARE di Guillaume Dorison e Massimo Dall’OglioUscirà il 10 marzo, in fumetteria, libreria e store online, il primo e atteso volume di KRAKEN MARE.

Star Comics presenta le nuove uscite del mese di Marzo da tenere d’occhioStar Comics sta ha in serbo qualcosa di succoso per tutti i suoi lettori, con diversi titoli pronti a uscire per tutto il mese di marzo.

Contenuti utili per approfondire Star Comics.

Argomenti discussi: Star Comics – Le novità di marzo 2026; Tutto quello che sappiamo su Star Comics marzo 2026.

Star Comics: i manga in uscita a marzo 2026Star Comics ha annunciato tutte le novità e le serie in continuazione che potremo acquistare nel corso di marzo 2026. akibagamers.it