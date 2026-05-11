Strage sulle strade del Lazio | 10 morti in una settimana

Nella regione Lazio, negli ultimi sette giorni, si sono verificati dieci incidenti mortali che hanno coinvolto principalmente giovani motociclisti. Nelle ultime ore, nelle zone di Roma, provincia e Viterbo, sono state segnalate nuove vittime. Il bilancio di questa settimana registra quindi una media di oltre un decesso al giorno, con un aumento dei casi di mortalità tra chi guida motocicli.

Roma, 11 maggio 2026 – Dieci morti in una settimana. Più di uno al giorno, nel Lazio. È il bilancio pesantissimo di una nuova scia di sangue sulle strade della regione, dove nelle ultime ore hanno perso la vita altri giovani motociclisti tra Roma, la provincia e il Viterbese. L’ultimo dramma si è consumato nella serata di domenica 10 maggio, a Roma, all’incrocio tra viale Marconi e via del Valico di San Paolo. Nello scontro sono morti due centauri di 21 e 22 anni. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, uno dei due motociclisti sarebbe arrivato dalla zona dell’Eur in direzione centro, mentre l’altro avrebbe attraversato l’incrocio perpendicolarmente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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