Costantino 53 anni e Michele 26 | ancora morti sulle strade del Lazio Lutto in provincia di Latina

Un incidente stradale ha provocato la morte di Costantino, autotrasportatore di 53 anni, e di Michele, giovane allievo della Guardia di Finanza di 26 anni. La causa principale è stata una collisione frontale avvenuta sulla strada provinciale, che ha causato gravi ferite e perdita di vita in poche ore. Entrambi gli uomini stavano percorrendo la stessa arteria quando si è verificato il sinistro. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Due gravi incidenti stradali, avvenuti a distanza di poche ore, hanno causato due vittime tra la provincia pontina e il Lazio: Costantino Mangoni, 53 anni, autotrasportatore di Terracina, e Michele Di Pumpo, 26 anni, originario di Fondi e allievo della Guardia di Finanza. I sinistri si sono verificati sulla Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nel territorio di Priverno, e sull' autostrada A24, nel tratto tra Tornimparte e Valle del Salto. Lo scontro sulla SR 156 a Priverno: morto un camionista di Terracina. Il primo incidente è avvenuto alle 4.30 del mattino lungo la SR 156 dei Monti Lepini, nel territorio del Comune di Priverno.

