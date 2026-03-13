Questa mattina sulla statale 148 Pontina, al km 43, in direzione Terracina, si è verificato un incidente che ha provocato la morte di due persone. La carreggiata è stata chiusa in quella tratta, tra Aprilia e Terracina, per consentire i soccorsi e i rilievi. La strada rimane interdetta al traffico in quella direzione fino a nuova comunicazione.

Sulla statale 148 “Pontina” è stata chiusa questa mattina la carreggiata in direzione Terracina, al km 43,000, ad Aprilia (LT), a causa di un incidente in cui hanno perso la vita due persone. È stata istituita l’uscita obbligatoria al km 42,900 su via del Tufetto. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine. Ma non è questo l’unico incidente mortale di oggi, in un venerdì 13 funestato da molti lutti sulle strade in tutta la penisola. Scontro in A1 nel Frusinate, tre morti e un ferito grave. Sono tre le vittime dello scontro tra un furgone e un’auto avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Sud, nel territorio di Arce (FR). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incidenti, strage sulle strade: oggi diverse vittime, due morti sulla Pontina

