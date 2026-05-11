Strage Fidene confermato ergastolo in appello a Campiti | la sentenza

La Corte d’assise d’appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per l’imputato coinvolto nella strage di Fidene. La sentenza si basa su una decisione definitiva, dopo aver esaminato le prove raccolte durante il processo di primo grado. La vicenda riguarda un episodio di violenza grave avvenuto nel quartiere, che ha portato alla condanna dell’uomo ritenuto responsabile. La corte ha respinto il ricorso presentato dall’imputato contro la condanna.

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I giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ergastolo a Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che l’11 dicembre del 2022 uccise quattro persone a colpi d’arma da fuoco durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare situato sul lago del Turano in provincia dell’Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar in via Monte Gilberto, nel quartiere romano di Fidene. Le vittime, Nicoletta Golisano di 50 anni, Elisabetta Silenzi di 55 anni, Sabina Sperandio di 71 anni e Fabiana De Angelis di 57 morirono sotto i colpi che Campiti esplose con una pistola che aveva noleggiato al poligono di Tor di Quinto. La pubblica accusa, rappresentata in aula dal pm Giovanni Musarò, aveva chiesto la conferma della condanna a tre mesi per l’allora presidente del Tiro a Segno Nazionale di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Fidene, confermato ergastolo in appello a Campiti: la sentenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Strage di Fidene, ergastolo confermato per Claudio Campiti in appelloI giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ergastolo a Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che l’11 dicembre... Leggi anche: Strage di Fidene, Claudio Campiti confermato l'ergastolo anche in appello Argomenti più discussi: Strage Fidene, confermato in Appello l’ergastolo per Campiti; Strage Fidene, confermato in appello l'ergastolo per il killer; Fox News, 'nuovi attacchi Usa contro petroliere iraniane a Hormuz'. Strage Fidene, confermato in appello l'ergastolo per il killer reddit Strage di Fidene, confermato in appello l’ergastolo per Campiti roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Strage di Fidene, ergastolo confermato per Claudio Campiti in appelloI giudici della Corte d'assise d'appello di Roma, hanno confermato la condanna all'ergastolo a Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che l'11 dicembre del 2022, ... lapresse.it