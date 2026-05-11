Strage di Fidene ergastolo confermato per Claudio Campiti in appello

La Corte d’assise d’appello di Roma ha confermato l’ergastolo per Claudio Campiti, condannato per aver ucciso quattro persone in una riunione tra soci di un consorzio immobiliare. L’episodio è avvenuto l’11 dicembre 2022 sul lago del Turano, in provincia dell’Aquila, quando l’uomo di 57 anni aprì il fuoco durante l’incontro. La sentenza definitiva è arrivata dopo il processo di appello, che ha confermato la pena inflitta in primo grado.

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I giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ ergastolo a Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che l’11 dicembre del 2022, sparò e uccise quattro persone durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare situato sul lago del Turano in provincia dell’Aquila. La tragedia avvenne nel gazebo di un bar in via Monte Gilberto, nel quartiere romano di Fidene. Le vittime, Nicoletta Golisano di 50 anni, Elisabetta Silenzi di 55 anni, Sabina Sperandio di 71 anni e Fabiana De Angelis di 57 morirono sotto i colpi che sparò Campiti con una pistola che aveva noleggiato al poligono di Tor di Quinto. La pubblica accusa, rappresentata in aula dal pm Giovanni Musarò aveva chiesto la conferma della condanna a tre mesi per l’allora presidente del Tiro a Segno Nazionale di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage di Fidene, ergastolo confermato per Claudio Campiti in appello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Strage di Fidene, confermato l’ergastolo per il killer Claudio CampitiClaudio Campiti l'11 dicembre del 2022, sparò e uccise quattro persone durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare. Strage alla riunione del consorzio Valverde: confermato in appello l'ergastolo per CampitiI giudici della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna all’ergastolo per Claudio Campiti nel processo sulla 'Strage di Fidenè. Argomenti più discussi: Strage di Fidene, udienza decisiva per Campiti; Strage Fidene, confermato in appello l'ergastolo per il killer; Fox News, 'nuovi attacchi Usa contro petroliere iraniane a Hormuz'. Strage di Fidene, confermato in appello l’ergastolo per Campiti roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Strage di Fidene, confermato l’ergastolo per il killer Claudio CampitiClaudio Campiti l'11 dicembre del 2022, sparò e uccise quattro persone durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare ... fanpage.it