Strage di Fidene Claudio Campiti confermato l' ergastolo anche in appello

In una recente decisione giudiziaria, Claudio Campiti è stato condannato nuovamente all'ergastolo in appello, mantenendo la sentenza emessa in primo grado il 16 aprile. La conferma della pena si è basata sulle prove raccolte durante il procedimento, portando alla chiusura di un procedimento che aveva attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. La vicenda riguarda una grave vicenda di cronaca nera avvenuta nel quartiere Fidene.

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Claudio Campiti è stato condannato all'ergastolo in Appello. Una conferma della pena emessa in primo grado lo scorso 16 aprile. Campiti è l'autore della strage di Fidene, avvenuta l'11 dicembre 2022, quando aprì il fuoco all'interno di un gazebo in via Monte Giberto durante una riunione del.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Strage di Fidene, ergastolo confermato per Claudio Campiti in appelloI giudici della Corte d’assise d’appello di Roma, hanno confermato la condanna all’ergastolo a Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che l’11 dicembre... Strage di Fidene, confermato l’ergastolo per il killer Claudio CampitiClaudio Campiti l'11 dicembre del 2022, sparò e uccise quattro persone durante la riunione tra soci di un consorzio immobiliare. Argomenti più discussi: Strage di Fidene, udienza decisiva per Campiti; Strage Fidene, confermato in appello l'ergastolo per il killer; Strage Fidene, confermato in Appello l’ergastolo per Campiti; Fox News, 'nuovi attacchi Usa contro petroliere iraniane a Hormuz'. Strage di Fidene, confermato in appello l'ergastolo per il killer. Claudio Campiti uccise quattro donne nel 2022 a Roma #ANSA x.com Strage di Fidene, ergastolo per Claudio Campiti al processo d'appelloÈ arrivata la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Roma che conferma la condanna all'ergastolo per Claudio Campiti, autore l'11 dicembre del 2022 della strage di Fidene. Gli omicidi avvennero ne ... tg24.sky.it