Strage alla riunione del consorzio Valverde | confermato in appello l' ergastolo per Campiti
Nella giornata di oggi, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per un uomo coinvolto nel processo relativo alla strage avvenuta durante una riunione del consorzio Valverde. La sentenza riguarda Claudio Campiti, già condannato in primo grado per aver preso parte all’attacco che ha causato numerose vittime. La decisione si basa sui fatti emersi durante le indagini e il processo.
I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno confermato la condanna all’ergastolo per Claudio Campiti nel processo sulla 'Strage di Fidenè. Campiti è l’uomo che, l’11 dicembre del 2022, ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto uccidendo quattro donne. Gli stessi giudici hanno, inoltre, confermato la condanna - emessa dal primo grado -, nei confronti dell’ex presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma a 3 mesi. L’uomo era accusato di reati omissivi.🔗 Leggi su Feedpress.me
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