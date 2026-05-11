Strage alla riunione del consorzio Valverde | confermato in appello l' ergastolo per Campiti

Nella giornata di oggi, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna all’ergastolo per un uomo coinvolto nel processo relativo alla strage avvenuta durante una riunione del consorzio Valverde. La sentenza riguarda Claudio Campiti, già condannato in primo grado per aver preso parte all’attacco che ha causato numerose vittime. La decisione si basa sui fatti emersi durante le indagini e il processo.

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