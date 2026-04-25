Rossella Nappini uccisa a Roma dall'ex nell'androne di un palazzo | confermato ergastolo per Adil Harrati

A Roma, un uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso l'ex compagna nell'androne di un palazzo. La vittima era un'infermiera lavorante presso l'ospedale San Filippo Neri. La relazione tra i due si era conclusa prima del delitto. La condanna definitiva è stata emessa dopo il processo che ha confermato la responsabilità dell'imputato nel femminicidio.