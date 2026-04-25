Rossella Nappini uccisa a Roma dall'ex nell'androne di un palazzo | confermato ergastolo per Adil Harrati
A Roma, un uomo è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso l'ex compagna nell'androne di un palazzo. La vittima era un'infermiera lavorante presso l'ospedale San Filippo Neri. La relazione tra i due si era conclusa prima del delitto. La condanna definitiva è stata emessa dopo il processo che ha confermato la responsabilità dell'imputato nel femminicidio.
Adil Harrati è stato condannato definitivamente all'ergastolo per il femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera del San Filippo Neri con la quale aveva avuto una relazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Femminicidio Rossella Nappini: Cassazione conferma l'ergastolo per Adil Harrati
Accoltella un ragazzo di 23 anni nell’androne di un palazzo a Milano: la vittima è gravissimaUn ragazzo di 19 anni ha aggredito un 23enne a Milano per rubargli lo zaino: lo ha accoltellato all'addome.
Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: Femminicidio Rossella Nappini: Cassazione conferma l'ergastolo per Adil Harrati; Rossella Nappini, per l'omicidio dell'infermiera la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil Harrati; Rossella Nappini uccisa dall'ex, la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil Harrat; Omicidio Nappini: confermato l'ergastolo per l'ex compagno dell'infermiera uccisa nel 2023 a Roma.
Rossella Nappini uccisa a Roma dall’ex nell’androne di un palazzo: confermato ergastolo per Adil HarratiAdil Harrati è stato condannato definitivamente all'ergastolo per il femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera del San Filippo Neri con la quale ... fanpage.it
Rossella Nappini uccisa dall'ex, la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil HarratLa donna, infermiera al San Filippo Neri, madre di due figli, venne colpita a coltellate nell'androne di casa a settembre del 2023 ... rainews.it
Femminicidio Rossella Nappini: Cassazione conferma l'ergastolo per Adil Harrati ift.tt/mCSNT1M x.com
Il nostro Stefano alla raccolta delle prime fragole...che bontà! #aziendaagricolanappiniumberto #solocosebuone #piandirocca #fragolefresche - facebook.com facebook