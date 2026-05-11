Strage di corpi senza nome | vicino a Fiume uno al giorno da inizio mese

Da triesteprima.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da inizio mese, nelle acque e lungo i confini di una zona vicino a Fiume sono stati rinvenuti undici corpi in dieci giorni. Questi corpi sono stati trovati sia riemersi dall'acqua sia a ridosso dei confini, senza identità né documenti. Le vittime sono state trovate in diverse località, senza che si conosca ancora l'origine o le circostanze del loro decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Undici corpi in dieci giorni, riemersi dall'acqua o ritrovati a ridosso dei confini: presenze senza nome, senza volto, senza una storia che qualcuno possa ancora reclamare. La Croazia si ritrova al centro di una sequenza inquietante, fatta di ritrovamenti ripetuti e domande sospese. Le indagini.🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

Video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

Notizie correlate

Ascoli, tragedia nella tenda vicino al fiume Tronto: trovati morti un uomo e una donna incinta. Il loro cane ha vegliato i corpi per oreASCOLI - Un uomo di 30 anni e una donna fra i i 30 e 40 anni, senza fissa dimora, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto...

Leggi anche: Strage di Cutro, avevamo detto “Mai più”: tre anni dopo, il Mediterraneo continua a restituire corpi di migranti senza vita

Argomenti più discussi: Strage di Cutro, perché un processo senza telecamere ?; Malcolm Pagani: Montagna Longa, l'unica verità sulla strage aerea del 72; Minivan nel canale a Chioggia, tre lavoratori morti. Cgil: Brutalità del sistema; Montagna Longa, la verità migliore sulla strage aerea.

Australia, strage di volpi volanti per il caldo estremo: corpi ovunque, il racconto straziante dei volontariL’ondata di caldo estremo che ha colpito l’Australia ha ucciso un numero enorme di volpi volanti, grandi pipistrelli che si nutrono di frutta. Sono stati trovati migliaia di corpi alla base degli ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web