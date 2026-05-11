Strage di corpi senza nome | vicino a Fiume uno al giorno da inizio mese
Da inizio mese, nelle acque e lungo i confini di una zona vicino a Fiume sono stati rinvenuti undici corpi in dieci giorni. Questi corpi sono stati trovati sia riemersi dall'acqua sia a ridosso dei confini, senza identità né documenti. Le vittime sono state trovate in diverse località, senza che si conosca ancora l'origine o le circostanze del loro decesso.
Undici corpi in dieci giorni, riemersi dall'acqua o ritrovati a ridosso dei confini: presenze senza nome, senza volto, senza una storia che qualcuno possa ancora reclamare. La Croazia si ritrova al centro di una sequenza inquietante, fatta di ritrovamenti ripetuti e domande sospese. Le indagini.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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