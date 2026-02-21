Ascoli tragedia nella tenda vicino al fiume Tronto | trovati morti un uomo e una donna incinta Il loro cane ha vegliato i corpi per ore
Un uomo di 30 anni e una donna incinta tra i 30 e 40 anni sono stati trovati morti in una tenda vicino al fiume Tronto ad Ascoli. La coppia senza fissa dimora viveva nell’area di Borgo Solestà, dove il loro cane ha vegliato i corpi per ore. La scoperta è avvenuta questa mattina, lasciando gli abitanti del quartiere sgomenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’era più nulla da fare. La polizia indaga sulle cause della tragedia.
ASCOLI - Un uomo di 30 anni e una donna fra i i 30 e 40 anni, senza fissa dimora, sono stati trovati senza vita in una tenda vicino al fiume Tronto nella zona di Borgo Solestà dove si erano accampati da un po' di tempo. La coppia in profondo stato di indigenza era giunta in Ascoli da qualche mese e secondo le prime ricostruzioni era stata segnalata ai servizi sociali del Comune. A quanto si apprende la donna era incinta. L'allarme lanciato da un'amica A dare l'allarme un'amica della coppia che non riusciva a raggiungerli telefonicamente: il cellulare squillava a vuoto e a quel punto si è decisa a dare l'allarme. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
