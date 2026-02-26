Strage di Cutro avevamo detto Mai più | tre anni dopo il Mediterraneo continua a restituire corpi di migranti senza vita

Erano le quattro del mattino. Il mare era mosso e nel nero della notte fuso con il colore delle onde, il caicco Summer Love ha preso una secca e ha iniziato a imbarcare acqua. Così sono morte 95 persone, a pochi metri dalla costa italiana, davanti alla spiaggia di Steccato di Cutro, nel crotonese. Tra le vittime, 35 minori. Circa due mesi dopo, la Camera ha approvato il decreto Cutro sulla gestione dei flussi migratori che in sostanza prevede pene più dure per le persone che tentano di arrivare in Italia irregolarmente via mare e altre che rendono, se possibile, ancora più difficile restare in Italia per chi desidera farlo. Le vittime di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

