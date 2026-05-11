straferrara festa con ottomila partecipanti

Ieri mattina si è svolta la manifestazione podistica organizzata dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd, che ha visto la partecipazione di circa ottomila persone. L’evento ha preso il via in un’atmosfera di festa e sport, attirando tanti appassionati e cittadini lungo il percorso. La corsa si è svolta in un clima di allegria, con il via dato in una giornata soleggiata e partecipata.

Un ‘fiume giallo’ per la Straferrara. In un clima di festa e sport, si è tenuta ieri mattina l’evento podistico organizzato dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd. Patrocinato dal Comune di Ferrara, con il supporto di sponsor privati e che ha visto come ‘media partner’ Il Resto del Carlino e Radio Bruno. Al via della Straferrara sono stati ottomila i partecipanti, che hanno colorato con le maglie gialle ufficiali dell’evento il centro e le mura estensi. Da segnalare la presenza di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane ed anche stranieri, oltre giovani e famiglie, oltre gli amici a quattro zampe. La mattinata è partita con il riscaldamento in piazza Trento Trieste il tutto a ritmo di musica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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