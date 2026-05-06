Domani si terrà la StraFerrara, una corsa che coinvolge circa ottomila partecipanti pronti ai nastri di partenza. La manifestazione trasforma la città in un'occasione di aggregazione, con atleti e cittadini che si preparano ad attraversare le strade in un clima di festa. L'evento, che si svolge su un percorso di diverse chilometri, vede la partecipazione di persone di tutte le età.

Ferrara corre, si unisce e supera ogni limite. La città si trasforma in una grande festa di sport, persone e città con la StraFerrara. Domenica saranno oltre 8mila partecipanti, nuovo record assoluto di iscrizioni, che va ben oltre ogni previsione degli organizzatori. I dettagli sono stati presentati nella mattina di ieri nella sede di Unoenergy, uno dei partners dell’evento, organizzato dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd. Patrocinio del Comune, con il supporto di sponsor privati e che vede come ‘media partner’ e radio ufficiale Radio Bruno. Un momento a cui è intervenuto anche l’assessore allo sport Francesco Carità che ha sottolineato come: "Ancora una volta la Straferrara si conferma un evento di primo piano nel panorama sportivo cittadino, quest’anno è stata raggiunta la quota di 8.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aspettando la StraFerrara. Ottomila pronti ai nastri

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