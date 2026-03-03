In piazza Saffi si è svolta la sesta edizione del Duathlon Città di Forlì, con circa 300 partecipanti che hanno preso parte alla gara. La manifestazione è cominciata e si è conclusa nello stesso luogo, attirando una grande folla di spettatori. Tra i partecipanti, un atleta tedesco ha festeggiato con entusiasmo. La giornata ha visto anche l’entusiasmo di molti spettatori presenti in piazza.

Tanta folla ha applaudito i 300 coraggiosi e intrepidi partecipanti alla 6ª edizione del Duathlon Città di Forlì (partenza e arrivo domenica da piazza Saffi). Una gara di alto livello con i campioni italiani della specialità, valida anche come prima tappa del Circuito Regionale Age Group di Duathlon Sprint, con tanti emiliano-romagnoli tra i protagonisti. Nella Sprint, che ha visto al via circa 150 atleti agonisti – esattamente 102 uomini e 43 donne – si è imposto un atleta di classe mondiale, già in gara ai campionati iridati di categoria, il tedesco del K3 Cremona, Elias Knoll (pettorale 52, classe 2002) che ha chiuso la fatica in meno di un’ora, esattamente 57’25’’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In piazza Saffi esulta un tedesco. Festa con 300 partecipanti

“Il Natale senza presepe non è Natale”: piazza Saffi si trasforma in una piccola Betlemme con 300 bimbiUna tradizione che si rinnova da 24 anni e che, anno dopo anno, continua a emozionare e coinvolgere l’intera comunità.

Il Natale prende vita in piazza Saffi con oltre 300 figuranti: torna il Presepe vivente dei bambini per la sua 24esima edizioneUna tradizione che va avanti da 24 anni e che, per ogni Natale, si rinnova ma allo stesso tempo porta avanti gli stessi valori: torna sabato 20...