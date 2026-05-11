Strade collinari di Ortì dal Comune 600 mila euro per viabilità e sicurezza
Il Comune ha stanziato 600 mila euro per interventi sulla viabilità e la sicurezza delle strade collinari di Ortì, con particolare attenzione alla strada Archi-Ortì. Sono previsti lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle arterie principali, mentre nuovi finanziamenti sono stati destinati alla riqualificazione delle strade strategiche del territorio. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle vie di accesso e incrementare la sicurezza dei residenti.
Intervento straordinario sulla strada Archi-Ortì e nuovi finanziamenti per la viabilità collinare: il Comune accelera sulla messa in sicurezza e sulla riqualificazione delle arterie strategiche per il territorio. È quanto annunciato dal sindaco facente funzioni Domenico Battaglia durante.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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