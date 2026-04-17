Sicurezza e viabilità | Palazzo dei Giganti spende 11 mila euro e rinnova il parco transenne

Il Comune di Agrigento ha deciso di investire 11 mila euro per rinnovare il parco delle transenne utilizzate nei servizi di sicurezza e viabilità. Sono state acquistate cento nuove transenne metalliche che verranno impiegate dalla polizia locale per gestire eventi e interventi sul territorio. Questa operazione mira a migliorare il controllo e la gestione delle aree pubbliche, garantendo maggiore sicurezza durante le attività quotidiane.

Il Comune di Agrigento ha formalizzato l'acquisto di cento nuove transenne metalliche destinate ai servizi della polizia locale. La fornitura è stata affidata a una ditta specializzata con sede in Puglia per un importo complessivo di 11.102 euro e riguarderà strutture in ferro zincato dotate di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Auto vandalizzate, il comune di Bologna spende 80 mila euro per risarcire i proprietariPer il primo bando, pubblicato il 22 aprile 2025, il comune di Bologna aveva stanziato complessivamente 30mila euro destinati a tutti i cittadini... Solai pericolosi, il Comune spende 100mila euro per la sicurezzaDopo aver approvato, nella seduta del 27 gennaio, un piano straordinario di monitoraggio e mappatura del rischio di sfondellamento dei solai negli... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Consulta Territoriale di Palazzolo Milanese; Napoli si prepara al 174°Anniversario della Polizia di Stato: varato il piano traffico per Piazza del Plebiscito; Viabilità modificata su un marciapiede di via Milano a Mestre - Comune di Venezia; Operazioni di smontaggio gru, presso l’immobile posto in via Borgo Palazzo 34: modificata la viabilità. Viabilità, piano per Pasqua in provincia di Potenza: più controlli e cantieri ridottiPOTENZA – Si è riunito questa mattina, nella Sala di Protezione Civile del Palazzo del Governo, il Comitato Operativo per la Viabilità (COV), convocato dal ... ivl24.it Pontedera, fiamme in un palazzo nel quartiere Villaggio Piaggio: soccorsi sul postoPONTEDERA. Fiamme nel quartiere Villaggio Piaggio a Pontedera, dove nel pomeriggio di lunedì 13 aprile un incendio ha coinvolto un appartamento, costringendo molti residenti a scendere in strada per m ... msn.com A Cittiglio, studenti a lezione di sicurezza con i Vigili del Fuoco durante il Trofeo Binda. - facebook.com facebook Con un emendamento al Decreto Sicurezza approvato in Senato, arriva un’ulteriore stretta contro lo spaccio di droga: anche quello di lieve entità potrà essere punito con la reclusione. Mentre la sinistra si straccia le vesti e grida alla repressione, noi siamo cert x.com