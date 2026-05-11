Strada provinciale 1 rispuntano i fotografi per immortalare i centauri che sfrecciano come al Mugello

Da anconatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo di assenza, alcuni fotografi sono tornati a scattare immagini lungo la strada provinciale 1. La segnalazione arriva da parte del Comitato dei cittadini residenti, che osservano il ritorno di chi cerca di immortalare i motociclisti che sfrecciano a grande velocità, ricordando le corse del Mugello. La presenza dei fotografi si verifica in un tratto dove si registrano frequenti passaggi di moto ad alta velocità.

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ANCONA – Il Comitato dei cittadini residenti lungo la Strada provinciale 1 segnala che, dopo un lungo periodo di assenza, sono rispuntati alcuni fotografi per immortalare coloro che corrono in moto lungo la Sp1.Una pratica già segnalata lo scorso anno ai carabinieri, i quali hanno tuttavia fatto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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