Strada provinciale 1 rispuntano i fotografi per immortalare i centauri che sfrecciano come al Mugello
Dopo un periodo di assenza, alcuni fotografi sono tornati a scattare immagini lungo la strada provinciale 1. La segnalazione arriva da parte del Comitato dei cittadini residenti, che osservano il ritorno di chi cerca di immortalare i motociclisti che sfrecciano a grande velocità, ricordando le corse del Mugello. La presenza dei fotografi si verifica in un tratto dove si registrano frequenti passaggi di moto ad alta velocità.
ANCONA – Il Comitato dei cittadini residenti lungo la Strada provinciale 1 segnala che, dopo un lungo periodo di assenza, sono rispuntati alcuni fotografi per immortalare coloro che corrono in moto lungo la Sp1.Una pratica già segnalata lo scorso anno ai carabinieri, i quali hanno tuttavia fatto.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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