Strada provinciale 22 ’Busca’ | lavori fino al 3 aprile per le frane

La strada provinciale 22 ‘Busca’, che collega Tredozio e Portico per circa 14 chilometri, è attualmente chiusa al traffico in direzione di Portico dal km 8. La chiusura, che riguarda anche i residenti, rimarrà in vigore fino al 3 aprile a causa di frane provocate dall’alluvione di maggio 2023. I lavori sono in corso per mettere in sicurezza la strada.

La Sp 22 'Busca', che collega per 14 km i comuni di Tredozio e Portico, interessata da frane durante l' alluvione di maggio 2023, resta chiusa al transito, anche per residenti, in direzione di Portico dal km 8.000 al km 9.200, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17, per lavori di messa in sicurezza. Nei restanti orari dei giorni feriali e nei weekend il traffico è regolamentato da semaforo a senso unico alternato. Il cantiere dovrebbe concludersi entro il 3 aprile. Negli orari di chiusura, l'alternativa è la strada comunale Tredozio-Rocca San Casciano, attraverso Santa Maria in Castello, molto più lunga e dissestata a causa di varie frane e anche'essa in attesa di essere sistemata.