Strada chiusa per i lavori alla rete idrica | ecco come cambia la circolazione
A Casagiove, la circolazione stradale subirà modifiche a causa di lavori urgenti sulla rete idrica di via Iovara. La strada sarà temporaneamente chiusa per consentire l’intervento, con l’obiettivo di riparare la condotta danneggiata. La chiusura potrebbe influenzare il traffico locale nelle prossime ore, e sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito nella zona.
Modifiche alla circolazione stradale a Casagiove per consentire lavori urgenti alla condotta idrica di via Iovara.Gli interventi sono in programma mercoledì 13 maggio a partire dalle 7 del mattino. Il Comune ha predisposto un’ordinanza per consentire il regolare svolgimento delle operazioni. In.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
In via Ravennate partono alcuni lavori alla rete fognaria: come cambia la circolazioneA partire da lunedì 4 maggio prenderanno il via alcuni lavori lungo via Ravennate, nel tratto compreso tra via Luciano Lama e il civico 190.
Lavori alla rete idrica e fognaria in piazza, area chiusa al traffico: le disposizioniNell'ambito del progetto di riqualificazione di piazza Gobetti a Ferrara, da lunedì 4 maggio nell'area riprenderanno i lavori di rinnovo dei...
Argomenti più discussi: Lavori per i Giochi del Mediterraneo: strada chiusa per altri tre giorni; Primavalle, si rompe una tubatura dell'acqua: strada chiusa e traffico in tilt; Fuga di gas in via Verdi, strada chiusa per ore; Riqualificazione del porto canale: parte la riasfaltatura, la strada chiusa per quattro giorni.
Strada chiusa per permettere i rilievi dei carabinieri: l'uomo lascia la moglie e due figli facebook
A Firenze in via d’Ardiglione la strada sarà chiusa tutti i lunedì (orario 9.30-12.30) fino al 30 settembre per lavori edili. Il tratto interessato è quello tra Borgo Stella e via Santa Monaca. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da Borgo Stella e diretti in via x.com
Casual Friday * 08/05/26 reddit
Isola Farnese, chiusa per maltempo (e riaperta) la strada che conduce al borgo dove vive Tinto Brass. I residenti: «Emergenza non finita»Dopo la frana di inizio anno, la strada stata riaperta a senso unico alternato. Ora di nuovo divieto totale e la creazione di un'alternativa solo pedonale. Forza Italia: «Responsabili Torquati e Gualt ... roma.corriere.it