Strada chiusa per i lavori alla rete idrica | ecco come cambia la circolazione

A Casagiove, la circolazione stradale subirà modifiche a causa di lavori urgenti sulla rete idrica di via Iovara. La strada sarà temporaneamente chiusa per consentire l’intervento, con l’obiettivo di riparare la condotta danneggiata. La chiusura potrebbe influenzare il traffico locale nelle prossime ore, e sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito nella zona.

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