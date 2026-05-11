Strada chiusa per i lavori alla rete idrica | ecco come cambia la circolazione

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casagiove, la circolazione stradale subirà modifiche a causa di lavori urgenti sulla rete idrica di via Iovara. La strada sarà temporaneamente chiusa per consentire l’intervento, con l’obiettivo di riparare la condotta danneggiata. La chiusura potrebbe influenzare il traffico locale nelle prossime ore, e sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli in transito nella zona.

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Modifiche alla circolazione stradale a Casagiove per consentire lavori urgenti alla condotta idrica di via Iovara.Gli interventi sono in programma mercoledì 13 maggio a partire dalle 7 del mattino. Il Comune ha predisposto un’ordinanza per consentire il regolare svolgimento delle operazioni. In.🔗 Leggi su Casertanews.it

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