In via Ravennate partono alcuni lavori alla rete fognaria | come cambia la circolazione

Da lunedì 4 maggio, lungo via Ravennate nel tratto tra via Luciano Lama e il civico 190 iniziano dei lavori sulla rete fognaria. La presenza dei cantieri comporterà modifiche alla circolazione in quella zona, con possibili disagi per i residenti e gli automobilisti che transitano in quella strada. I lavori sono programmati per durare alcuni giorni e potrebbero influenzare il traffico locale fino al termine delle operazioni.