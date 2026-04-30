In via Ravennate partono alcuni lavori alla rete fognaria | come cambia la circolazione
Da lunedì 4 maggio, lungo via Ravennate nel tratto tra via Luciano Lama e il civico 190 iniziano dei lavori sulla rete fognaria. La presenza dei cantieri comporterà modifiche alla circolazione in quella zona, con possibili disagi per i residenti e gli automobilisti che transitano in quella strada. I lavori sono programmati per durare alcuni giorni e potrebbero influenzare il traffico locale fino al termine delle operazioni.
A partire da lunedì 4 maggio prenderanno il via alcuni lavori lungo via Ravennate, nel tratto compreso tra via Luciano Lama e il civico 190. L’intervento riguarda la posa di una nuova condotta fognaria per conto di Heratech, società del Gruppo Hera, e comporterà modifiche temporanee alla.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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